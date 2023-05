La linea 125 dei bus fino al capolinea del Metromare

Il prolungamento del Metromare verso Cattolica resta un’incognita, ma nel frattempo i Comuni della zona sud si creano il proprio collegamento attraverso lo spostamento della linea 125, quella che collega Gabicce, Cattolica e Misano con Riccione. I bus che percorreranno la linea 125 arriveranno direttamente al capolinea del Metromare e in stazione così da consentire a chi utilizza il bus elettrico su percorso protetto tra Rimini e Riccione di potersi ‘allungare’ fino a Gabicce. Per rendere il collegamento possibile il Comune di Riccione dovrà intervenire nelle rotonde che il 125 impegnerà per arrivare in stazione. Sono in corso i lavori di sistemazione della rotatoria tra i viali Da Verazzano e Limentani e all’intersezione tra i viali San Martino e Limentani. I cantieri andranno avanti per una settimana. In seguito la linea 125 arriverà a Riccione da viale Torino compiendo un percorso ad anello. L’autobus raggiungerà piazzale Curiel e il porto, risalendo il canale lungo i viali Parini e Bellini per poi transitare sui viali Dei Mille e XIX Ottobre. Arriverà poi sui viali San Martino, Limentani e Da Verazzano per rientrare su viale Torino e lasciare Riccione per Misano, Cattolica e Gabicce.