La linea Gotica rivive in quattro eventi

San Giovanni in Marignano 1944-2024. Storia e memoria: proseguono in Valconca le iniziative per l’80esimo Anniversario della Liberazione. Questa volta, la Pro Loco di San Giovanni ricorda l’anniversario della Liberazione e della fine della Seconda Guerra Mondiale con una rassegna di quattro appuntamenti nel mese di novembre "come momento di riflessione e memoria collettiva per preservare e promuovere i valori di giustizia e partecipazione che sono alla base della nostra democrazia". Una serie di incontri ed approfondimenti molto interessanti e significativi per cittadini di tutte le età. I primi tre incontri si terranno mercoledì 6 (interverrà prof. Daniele Diotallevi, direttore del museo della linea gotica di Montegridolfo), venerdì 8 (dialogo tra lo scrittore Dianele Susini e Maurizio Casadei) e mercoledì 13 novembre (intervento dell’architetto Marco Musmesi) alle ore 20:45 presso la Sala del Consiglio del Comune di San Giovanni in Marignano. Il quarto incontro sarà invece uno spettacolo teatrale "Sitembre de’ ‘44", con un monologo teatrale dell’autore dialettale Mauro Vanucci presso il Teatro "A. Massari", venerdì 15 Novembre alle ore 20:45. Una rassegna importante, sotto tanti punti di vista, da non perdere.