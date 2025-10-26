La linea Rimini-Monaco fa gola: "Il treno faccia tappa a Bellaria"

Il Bologna dei sorrisi

26 ott 2025
Aldo Di Tommaso
L’onorevole Tassinari (FI) chiede al ministro Salvini d’inserire uno scalo alla città di Panzini nel tracciato

Un treno internazionale che colleghi direttamente la Germania alla Romagna e che, lungo la tratta Rimini–Monaco di Baviera, si fermi anche a Bellaria Igea Marina. È questo l’obiettivo dell’interrogazione presentata alla Camera dall’onorevole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, che ha chiesto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare l’inserimento della città fra le fermate del servizio. La tratta, avviata nel 2018, è stata rafforzata da maggio con un’estensione del servizio anche nei mesi invernali. "La linea Rimini–Monaco è un collegamento strategico per il turismo dell’Adriatico", osserva Tassinari, ricordando che "oggi i convogli non prevedono alcuna sosta a Bellaria, nonostante la stazione sia perfettamente funzionante". La proposta nasce con un obiettivo preciso: favorire una mobilità più sostenibile e agevolare l’arrivo dei turisti stranieri. "Bellaria Igea Marina è tra le mete più frequentate della Riviera – aggiunge la deputata – e permettere ai viaggiatori tedeschi e austriaci di raggiungerla direttamente in treno significherebbe ridurre il traffico sull’Adriatica e rendere il territorio più competitivo".

Con l’interrogazione, la parlamentare azzurra sollecita il Governo a verificare se siano già in corso valutazioni tecniche o interlocuzioni con Trenitalia, Rfi e i partner ferroviari esteri per introdurre la fermata, almeno in via sperimentale durante l’estate. "Forza Italia crede in una Romagna moderna, sostenibile e accogliente – sottolinea –. Ogni passo avanti nell’accessibilità è un investimento nel futuro del turismo". Accanto a lei, il sindaco Filippo Giorgetti, parla di un’azione "nata da un confronto con l’onorevole Tassinari e condivisa con l’amministrazione". Il primo cittadino riconosce che "non è scontato che la proposta venga accolta, ma vale la pena tentare". L’idea, spiega, si inserisce in una visione più ampia di intermodalità: "Oggi questi treni internazionali fermano solo nelle grandi città, come Rimini o Ravenna. Bellaria crede nel suo ruolo turistico e nella necessità di servizi più capillari".

Giorgetti guarda anche oltre: "Abbiamo avanzato una richiesta simile per il Freccia Bianca Roma–Ravenna, per integrare meglio la tratta tra Rimini e Ravenna. Sappiamo che gli orari sono complessi da modificare, ma il turismo cambia e con esso le abitudini di viaggio. Sempre più persone – giovani, famiglie, anziani – scelgono il treno per comodità e sostenibilità. Dare loro collegamenti diretti è una scelta di futuro per Bellaria Igea Marina".

© Riproduzione riservata

