La linea Rimini-Monaco fa gola: "Il treno faccia tappa a Bellaria"

Un treno internazionale che colleghi direttamente la Germania alla Romagna e che, lungo la tratta Rimini–Monaco di Baviera, si fermi anche a Bellaria Igea Marina. È questo l’obiettivo dell’interrogazione presentata alla Camera dall’onorevole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, che ha chiesto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare l’inserimento della città fra le fermate del servizio. La tratta, avviata nel 2018, è stata rafforzata da maggio con un’estensione del servizio anche nei mesi invernali. "La linea Rimini–Monaco è un collegamento strategico per il turismo dell’Adriatico", osserva Tassinari, ricordando che "oggi i convogli non prevedono alcuna sosta a Bellaria, nonostante la stazione sia perfettamente funzionante". La proposta nasce con un obiettivo preciso: favorire una mobilità più sostenibile e agevolare l’arrivo dei turisti stranieri. "Bellaria Igea Marina è tra le mete più frequentate della Riviera – aggiunge la deputata – e permettere ai viaggiatori tedeschi e austriaci di raggiungerla direttamente in treno significherebbe ridurre il traffico sull’Adriatica e rendere il territorio più competitivo".

Con l’interrogazione, la parlamentare azzurra sollecita il Governo a verificare se siano già in corso valutazioni tecniche o interlocuzioni con Trenitalia, Rfi e i partner ferroviari esteri per introdurre la fermata, almeno in via sperimentale durante l’estate. "Forza Italia crede in una Romagna moderna, sostenibile e accogliente – sottolinea –. Ogni passo avanti nell’accessibilità è un investimento nel futuro del turismo". Accanto a lei, il sindaco Filippo Giorgetti, parla di un’azione "nata da un confronto con l’onorevole Tassinari e condivisa con l’amministrazione". Il primo cittadino riconosce che "non è scontato che la proposta venga accolta, ma vale la pena tentare". L’idea, spiega, si inserisce in una visione più ampia di intermodalità: "Oggi questi treni internazionali fermano solo nelle grandi città, come Rimini o Ravenna. Bellaria crede nel suo ruolo turistico e nella necessità di servizi più capillari".

Giorgetti guarda anche oltre: "Abbiamo avanzato una richiesta simile per il Freccia Bianca Roma–Ravenna, per integrare meglio la tratta tra Rimini e Ravenna. Sappiamo che gli orari sono complessi da modificare, ma il turismo cambia e con esso le abitudini di viaggio. Sempre più persone – giovani, famiglie, anziani – scelgono il treno per comodità e sostenibilità. Dare loro collegamenti diretti è una scelta di futuro per Bellaria Igea Marina".

Aldo Di Tommaso