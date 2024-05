La lista archivia il nome di Cecchetto

Aveva chiesto di togliere il suo nome dalla lista che Massimo Montanari rapprentava in consiglio comunale. Claudio Cecchetto non solo è stato accontentato, ma vedrà il suo cognome scomparire dall’emiciclo riccionese. Questo perché in un incontro, a cui hanno partecipato una trentina di persone appartenenti alle tre costole del progetto Cecchetto (Lista Cecchetto, Riccione civica e Fratelli di Riccione) "è stato scelto dai candidati, nel corso dell’ultima riunione - spiega Montanari - il nome Riccione Contemporanea quale simbolo in grado di riaffermare la nostra visione della città". Un nuovo soggetto politico di cui Montanari sarà portavoce in consiglio comunale. "Ringrazio Cecchetto per aver fatto da volano a questo movimento, ma allo stesso tempo ringrazio le persone della Lista Cecchetto e delle civiche che l’hanno sostenuta per non aver dimenticato quei valori, nel momento in cui stavano per essere abbandonati in un’ottica differente da quella comunicata alla città. In un incontro di coalizione ho ricevuto da loro la fiducia per continuare a rappresentare in consiglio comunale il gruppo e in questa volontà si identifica la mia persona".

I presenti all’incontro hanno dato il via libera a Montanari, racconta il consigliere. "Vorrei dedicare un ultimo passaggio alla collaborazione nata da alcuni mesi con la maggioranza. Anche in questo stiamo cercando di dare seguito a quanto sostenuto fin dall’inizio, ovvero di essere in consiglio comunale per la città e non contro chi è stato eletto per guidarla. Faremo proposizione e non opposizione, sulla base dei punti programmatici (tra questi un focus particolare su turismo e identità, cultura sostenibile e innovazione) condivisi con la giunta, che continueremo a sostenere fino a quando ci saranno le premesse per un lavoro costruttivo e condiviso". Dall’esperienza maturata con la candidatura di Caludio Cecchetto oggi nasce una diversa realtà civica: "Un luogo innovativo, sostenibile, contemporaneo, capace di attrarre progetti, community e nuove idee, anche e soprattutto grazie all’apporto dei giovani, un luogo dove le cose tornino ad accadere".

a.ol.