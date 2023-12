La lista civica di Filippo Giorgetti cambia nome e cerca candidati

La lista civica del sindaco Filippo Giorgetti cambia nome e cerca nuovi candidati per le comunali 2024. Insieme ai consiglieri comunali Marco Scotti e Matteo Stievano e all’assessore Adele Ceccarelli, la lista civica del sindaco, nata nel 2019, per il secondo mandato apre la porta "ad altre candidature". "Lanciamo un appello – spiega in una nota il direttivo della lista – a tutti coloro che hanno a cuore la nostra città, si sentono partecipi della vita comunitaria, credono sia gratificante contribuire a scrivere un pezzo di storia della vita cittadina a beneficio di tutti". Nell’incontro pubblico organizzato nei giorni scorsi, insieme al consigliere regionale Marco Mastacchi di Rete Civica e ai principali esponenti di maggioranza, si sono ritrovati i tanti volontari del gruppo che hanno appoggiato in questi cinque anni il sindaco Giorgetti. "Ci dotiamo di una carta etica – spiega ancora la lista – i cui contenuti esprimono chiaramente la scelta di campo collocata nel centrodestra, i valori dell’indipendenza, della laicità, della qualità della proposta, la fedeltà nel rispettare la parola data e operare con diligenza e trasparenza per rispondere concretamente ai bisogni. In questi anni abbiamo portato una ventata di aria nuova che ha reso più innovativa e partecipata la vita dei cittadini ai processi decisionali". Per quanto riguarda il nome, la lista non si chiamerà più Civica siamo per BIM: "Alla prossime elezioni sarà chiarameante scritto Civica del sindaco, per rendere più chiaro il senso di appartenenza e di sostegno all’attività amministrativa di Filippo Giorgetti".