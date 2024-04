"La lista di Fd’I? È un assist per Piccioni"

"Creare una terza lista sarebbe un assist per il candidato del Pd, il sindaco uscente Fabrizio Piccioni". Veronica Pontis, segretaria della Lega per la Valconca e candidata nella lista di Marcello Tonini, demolisce le intenzioni che stanno animando una parte del centrodestra. L’incontro che secondo Antonio Barboni, segretario di Forza Italia, avrebbe dovuto chiarire le posizioni, per la Pontis ha soltanto "ribadito quello che diciamo da mesi: la Lega è convintamente nel progetto che ha per candidato Marcello Tonini. Alle altre forze di centrodestra è stato chiesto fin dal principio di aderire. La porta ancora oggi è aperta".

Difficile che sull’uscio si presentino esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Più probabile che il centrodestra si divida, come accaduto cinque anni fa. Anche allora Lega e Fratelli d’Italia erano su sponde opposte. Da una parte il Carroccio con candidata Veronica Pontis, che all’epoca era una civica. Dall’altra Fratelli d’Italia che aveva sposato il progetto di Claudio Cecchetto. La storia pare ripetersi e in questo la segretaria Pontis vede un assist a Fabrizio Piccioni. Il sindaco uscente cinque anni fa vinse con il 39,1% dei consensi, lasciando Cecchetto al 33% e la Pontis al 19%. Il centrosinistra rimase lontano dalla maggioranza assoluta, ma sfruttò al meglio le divisioni altrui. Un rischio che oggi la Lega vede nel progetto a cui da settimane lavora Fd’I e per il quale sono già emersi due possibili nomi come candidato a sindaco: Antonio Mignani e Diego Pensalfini. "Siamo meravigliati dall’intenzione di procedere con una lista di disturbo. Alla Lega – dice Pontis – interessa la reale possibilità di governare, e non l’idea di puntare a prendere un consigliere comunale all’opposizione".

a. ol.