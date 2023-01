La Lollo, diva che lasciò il segno in riviera

Il calco delle sue mani è quel dolce ricordo che la lega a Riccione. Quel giorno una folla riempì viale Ceccarini per vederla sfilare su una Mercedes d’epoca partita dal Grand Hotel Des Bains nel pomeriggio, con alla guida l’allora sindaco Daniele Imola. Solo lei, la diva, per tanti la Lollo, poteva inaugurare la walk of fame in sala riccionese. Era il 21 marzo del 2004, Gina Lollobrigida indossava un tailleur leopardo con sopra una mantella con la stessa fantasia. Elegante, come sempre, mentre apriva la passeggiata delle star nella Perla verde, in pieno centro vicino a quello che oggi è il palazzo dei congressi. "Le mie mani valgono, sono mani d’artista, mani di scultrice" aveva detto facendo sognare Riccione per una seconda volta, con l’allora amministrazione che sperava di portare in città una sua mostra personale. "E’ stato commovente - disse mentre guardava la folla -. L’affetto delle persone, per quello che ho dato sullo schermo, è importante per me. La ricompensa più bella che un artista può avere è proprio l’affetto del pubblico. Vuol dire che a loro ho dato qualcosa". Ieri improvvisamente la sua stella si è spenta, aveva 95 anni. L’amministrazione comunale riccionese "piange la scomparsa di un monumento del cinema italiano e amica della città".

Una carriera infinita la sua con i primi successi arrivati a cavallo degli anni Cinquanta quando diventò una star in Francia. Fu in quegli anni che Hollywood si innamorò di lei. Tante le pellicole che la videro protagonista in cast stellari quali ‘Il tesoro dell’Africa’ (1953) di John Huston, con Humphrey Bogart e Jennifer Jones. Ha collaborato con i grandi registi dell’epoca. E negli anni Sessanta continuarono i successi. Quando arrivò a Riccione nel 1967, aveva collaborato con grandi registi e attori quali Sean Connery e Alec Guiness. In quell’estate giunse nella Perla verde per ricevere un premio per la sua interpretazione ne ‘La Bersagliera’. Era il Premio Riccione per lo spettacolo che calamitava le attenzioni della stampa e del gossip nelle estati della Dolce vita. Quella sera con lei furono premiati anche Walter Chiari, Ugo Tognazzi, Rita Pavone e Teddy Reno fino a quando tutte le attenzioni furono per lei.

Schietta, diretta, anche quando si parlava di politica ha collezionato successi e riconoscimenti nel cinema come i due Nastri d’argento e i tanti David di Donatello. E’ stata riconosciuta dalla Repubblica italiana con il titolo di Grand’ufficiale. Anche San Marino volle riconoscerle un titolo. Accadde con i Capitani Reggenti che la nominarono Commendatore dell’Ordine di Sant’Agata nel maggio del 2006. Qualche mese più tardi, era il gennaio del 2007, alla Lollo venne dedicata anche una serie di francobolli che ne celebravano la storia artistica. Ma Gina Lollobrigida in riviera ci venne anche prima di lasciare la propria impronta nella Walk of fame. Erano gli anni Novanta e arrivò per fotografare i delfini. Lo fece per un libro sui bambini e animali.

Andrea Oliva