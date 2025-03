"La loro violenza lascia sbigottiti"

"Posso dire che negli ultimi anni la situazione a volte fa un po’ paura a causa delle baby gang. L’estate scorsa sono stato testimone di una piccola rissa tra alcuni ragazzi, erano giovanissimi, e il fatto che si picchiassero in maniera così forte e cattiva mi ha lasciato senza parole. Un tempo, i giovani passavano il tempo a giocare in spiaggia o a fare sport, ma ora sembra che le strade siano diventate il loro campo di battaglia. Non credo che tutti siano realmente malvagi, ma molti si sentono persi e il problema è che non fanno molto per ritrovarsi. Il mondo è cambiato totalmente negli ultimi anni e non so se in meglio oppure in peggio".