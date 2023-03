La lotta ai tumori Diagnosi troppo lente e carenza di personale "Così ci sono più malati"

"Un forte rallentamento delle attività diagnostiche in campo oncologico, con conseguente incremento delle forme avanzate della malattia". Il grido di allarme arriva da Palazzo Garampi che sottolinea "la battuta d’arresto nella lotta al cancro iniziata, dopo decenni di progressi, dalla pandemia in poi". Ad avere alzato il livello di allerta ci ha pensato il convegno organizzato da Rotary Rimini Riviera e associazione Crisalide per l’8 marzo. In quell’occasione, presente la vicesindaca Chiara Bellini (nella foto), si è fatto il punto sulla sanità rivolta alle donne e sono emerse forti preoccupazioni per il sistema diagnostico. "Se anche in un territorio virtuoso come quello dell’Emilia-Romagna si assiste ad una battuta d’arresto, vuol dire che il tema non è e non potrà essere locale, bensì nazionale. Gli ammanchi infatti sono di trasferimenti che il Governo sposta dallo Stato alle Regioni, queste ultime, con compiti di gestione della sanità pubblica. Se non arrivano le risorse dal Governo, la sanità rallenta, aldilà della bontà della sua gestione a livello locale. Questo non possiamo permetterlo e anche questo incontro ci ribadisce la bontà dell’appello lanciato dal territorio romagnolo".

Con lo svanire degli effetti della pandemia si era posto il tema del recupero delle prestazioni, aspetto fondamentale se si parla di screening oncologico. I numeri restano alti, ma non sufficienti stando all’amministrazione comunale. Nel 2022 il reparto di Anatomia patologica dell’ospedale di Rimini ha eseguito oltre 50mila esami e diagnosi di campioni per 43.136 pazienti. "Se guardiamo alle sole operazioni nel reparto di Santarcangelo del dottor Samorani – premette Anna Vignali presidente dell’associazione Crisalide – arriviamo a 440 interventi. Tuttavia la preoccupazione di un rallentamento c’è. Oggi assistiamo a personale medico che svolge doppi turni, ma ci chiediamo fino a quando potrà continuare. C’è carenza di personale in diversi reparti, che non dipende dalla volontà dell’Ausl, che al contrario vorrebbe aumentarlo, ma c’è. Abbiamo visto lasciare il primariato in Diagnostica al dottor Menghini. E’ stato fatto un nuovo concorso con nomina, ma ciò comporta tempi e riorganizzazioni. Se n’è andata una validissima radiologa e non sappiamo chi arriverà". Insomma, "la situazione ci preoccupa perché la tempestività della diagnosi è fondamentale. La nostra Ausl mantiene numeri importanti, ma fino a quando potrà farlo?".

