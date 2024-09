La lotta al Covid raccontata da Speranza

L’ex ministro alla salute Roberto Speranza a Rimini per presentare il suo libro Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute. L’appuntamento è questo giovedì, alle 18, presso il cinema Fulgor. Sul palco insieme a Speranza ci saranno Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra alla presidenza dell’Emilia Romagna, la presidente del consiglio regionale Emna Petitti, il sindaco Jamil Sadegholvaad e il depuato del Pd Andrea Gnassi. A moderare l’incontro sarà Vera Bessone. Nel suo ultimo libro – pubblicato dalla Solferino – Speranza ripercorre mesi della pandemia che hanno segnato tutti noi, dall’esplosione dei contagi al primo traumatico lockdown. E poi la paura, il coprifuoco, le varie misure di sicurezza, fino alla campagna vaccinale. Una sorta di viaggio a ritroso e dietro le quinte, per riflettere e per capire meglio che cosa è avvenuto in quel periodo: dalla corsa per mettere a punto i progetti previsti dal Pnrr al cambio di governo nel pieno della seconda ondata, fino alla sfida per ridisegnare la sanità italiana.