La lotta alla mafia raccontata a teatro: "Educare alla legalità fin da piccoli"

‘Il tempo attorno’, ovvero la lotta alla mafia narrata con uno spettacolo teatrale, scritto e diretto da Giuliano Scarpinato. Figlio di due magistrati, Scarpinato, con la sua pièce educativa, pensata per le nuove generazioni, fa una tournée in Emilia-Romagna. Sul palco del Teatro Regina di Cattolica, l’appuntamento è per domenica 17 marzo alle ore 17. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra Assemblea legislativa regionale e l’Osservatorio sulla criminalità organizzata di Rimini, e si inquadra in un percorso condiviso per la promozione di una cultura della legalità. Ieri, nella sede della Provincia, durante la conferenza stampa di presentazione è intervenuta Emma Petitti, presidente dell’Assemblea regionale. Presente anche Filippo Giorgetti, sindaco di Bellaria Igea Marina: "Questo progetto – ha detto Giorgetti – è promosso insieme all’Assemblea legislativa per valorizzare linguaggi artistici ed innovativi su questa tematica". A parlare di contrasto alla mafia e teatro sono poi intervenuti l’assessora alla legalità Claudia Gabellini e la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi. "Alla legalità si deve essere educati sin da piccoli", è il loro commento congiunto. "Missione del teatro – ha detto invece Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro – è trasmettere valori e offrire un contributo significativo, la criminalità organizzata è un tema di grande attualità". Per Petitti si tratta di un "lavoro capillare sul territorio affinché i semi della conoscenza dei fenomeni criminali e la consapevolezza per contrastarli, germoglino creando una cittadinanza più attiva e responsabile". ‘Il tempo attorno’, è una storia vera e basata sulla vita dei genitori del regista. Negli anni 80, Roberto Scarpinato e Teresa Principato sono magistrati in lotta contro la mafia affiancati con coraggio dagli agenti della scorta. Quello dello spettacolo è un percorso storico che tocca le stragi di Falcone e Borsellino, l’omicidio del piccolo Di Matteo e infine il "processo del secolo" per Giulio Andreotti. A Riccione, dal 17 al 25 marzo inizierà anche la Settimana della Legalità con convegni e seminari formativi, che troveranno il culmine nella "Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile" del 25 marzo.

Andrea G. Cammarata