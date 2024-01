La lotta alla sedentarietà

Stanno per partire due nuovi corsi di formazione gratuiti per diventare conduttori di gruppi di cammino per la salute. L’Ausl Romagna ha organizzato i corsi gratuiti, teorico-pratici, articolati in due giornate ciascuno, estesi a tutto il territorio riminese. L’obiettivo è coinvolgere le persone per diffondere buone pratiche per la promozione della salute e per il contrasto alla sedentarietà. Per la zona Rimini Nord il corso partirà il 2 febbraio, alle 14, nella sala Caravaggio (ex hub vaccinale Covid di Rimini in via Consolare per San Marino 76, a fianco del Toys Center). Il corso di formazione per conduttori di gruppi di cammino per la salute pensato per Rimini Sud si svolgerà il 23 febbraio, dalle 14, nella sala ex Lavatoio di Morciano (via Concia 18).