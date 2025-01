La Lotteria Italia porta bene. Sei premi nel Riminese per un totale di 150mila euro

Nessun vincitore milionario, come accaduto il 6 gennaio del 2024 a Montescudo-Monte Colombo. Ma la Lotteria Italia ha comunque toccato ancora un volta la provincia riminese distribuendo diversi premi per un ammontare complessivo di 150mila euro. Nella provincia sono stati assegnati sei premi. Il più ‘pesante’ ammonta a 50mila euro grazie al biglietto L317618 acquistato a Rimini. A questo vanno aggiunti un premio da 20mila euro al biglietto L439043 comprato a Riccione, un altro premio da 20mila euro al biglietto C159069 anch’esso comprato a Rimini, un premio da 20mila euro al biglietto A175078 acquistato a Misano Adriatico a cui aggiungere altri 20mila al biglietto S457686 comprato a Bellaria Igea Marina, ed infine un premio da 20mila euro al biglietto A107166 comprato a Santarcangelo. Niente vincite milionarie, cosa accaduta in questa estrazione nelle Marche dove è è stato premiato con 2,5 milioni di euro il biglietto T378442 comprato a Pesaro.

La fortuna passata dalla provincia riminese un anno fa ha comunque lasciato il segno. Infatti se si guardano le statistiche sui biglietti venduti in tutto il Belpaese si vede come ci sono alcune zone dove l’incremento di tagliandi venduti è stato significativo.

Al primo posto c’è Oristano, che segna un aumento del 53%, passando dai 9.060 dell’edizione 2023 ai 13.800 di oggi. Al secondo gradino del podio si piazza Isernia, che conta 8.560 tagliandi, per un raddoppio netto. Terzo posto per Teramo, dove si è raggiunto il totale di 56.680 segnando un più 46%. Una decisa impennata la si è avuta anche a Rimini con un 44% in più nel totale dei biglietti venduti.