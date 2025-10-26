La luce che emerge dal buio

Esiste una tecnica di incisione calcografica in cui l’immagine viene creata togliendo luce da una superficie resa completamente nera. La luce emerge per sottrazione dal buio. Isabella Leardini si è ispirata a questo lavoro artigianale per la sua nuova raccolta di poesie. ‘Maniere nere’ (Mondadori) sono le opere che giocano con l’invisibile e sono le poesie che emergono dall’assenza. "Maniere nere è un’opera di esemplare originalità, ai più alti livelli della nostra nuova poesia". Isabella Leardini la trovate di costa insieme ad Alda Merini, Vivian Lamarque, Eugenio Montale, in una collana dei grandi della poesia. Lei che ha dedicato un intero volume alle poetesse del ‘900, lei che ha dedicato una sezione di questa raccolta a Virginia, Mariagloria, Antonia, Sylvia e tutte le altre. Amiche, fari nel buio, le cui parole e ancor più la loro esistenza, ha nutrito la sua arte. La loro scomparsa è elemento e simbolo. Le ragazze morte per acqua sono scese un passo alla volta, le ragazze morte per aria non volevano essere lette, volevano essere boato. Le ragazze morte per terra vogliono sprofondare per germogliare e chi muore per fuoco, ha aspettato ogni giorno di bruciare. La morte, la perdita, l’assenza definiscono la presenza. La poesia non va raccontata, va letta. Risuona diversa in ognuna di noi, in me ha creato immagini che si accostano all’attualità, come profezie pronunciate da un oracolo, onde che lasciano a riva una collezione di conchiglie. Piccole morti che brillano, calchi di corpi rubati, svuotati e restituiti. Isabella fa come il mare, toglie per mostrarci, come le sue poesie che appartengono a chi le divorerà.

Debora Grossi