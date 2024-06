La lunga tappa: Ortona-Riccione per promuovere la vita sana

Una lunga tappa in bici che unisce non solo due città ma anche l’amore per lo sport e lo stile di vita sano. Parte questa mattina all’alba la biciclettata che accompagnerà Nicola Santorelli e Corrado Basilisca da Ortona fino a Riccione. Un viaggio a bordo delle loro inseparabili biciclette che vuole diventare un ponte culturale tra le due regioni adriatiche, estremamente care ai due atleti.

"Vengo da Ortona, ma non nascondo il mio amore per le terre romagnole e Riccione – spiega Nicola Santorelli che insieme al suo compagno di avventure ha fondato la società sportiva GreenLife –. Quando posso cerco di venire in riviera con la mia famiglia e attraverso questa nostra iniziativa abbiamo voluto unire le nostre più grandi passioni: quella per lo sport e quella per Riccione". Una tappa di quasi 280 chilometri che si leva questa mattina alle 5 dalla città abruzzese, giungendo al primo traguardo volante a San Benedetto del Tronto e poi ad Ancona per arrivare poi direttamente in viale Ceccarini davanti alla boutique Gaudenzi, main sponsor dell’impresa sportiva. Nicola Santorelli e Corrado Basilisca sono due triatleti che hanno partecipato a numerose competizioni e questa volta hanno deciso di intraprendere un’ennesima sfida che assieme cercheranno di portare a termine con successo.

f.t.