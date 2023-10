La lunga volata per il Tour: "Sarà una festa per Rimini"

Una ’Notte gialla’ per celebrare il Tour de France a Rimini. E poi tantissimi eventi da qui fino al 29 giugno 2024, il giorno in cui la Grande Boucle debutterà per la prima volta in Italia con la prima tappa, da Firenze a Rimini. Come già avvenuto per un altro grande evento, ovvero l’Adunata nazionale degli alpini nel 2022, Palazzo Garampi ha organizzato una ’squadra’ di tecnici e funzionari interamente dedicata all’appuntamento del Tour de France. Ieri si è svolta tra l’altro una riunione tecnica per definire nei dettagli il percorso e l’arrivo a Rimini. Più volte, in questi mesi, gli organizzatori del Tour hanno compiuto sopralluoghi e incontri. Quello di ieri è servito a fissare, nero su bianco, gli ultimi chilometri di tappa. Era presente al vertice anche Stéphane Boury, ex ciclista e responsabile degli arrivi del Tour de France.

La prima tappa da Firenze a Rimini, vedrà i corridori impegnati in un tracciato di 205 chilometri e 3.800 metri di dislivello. La tappa (come avevamo già riportato) passerà anche dalla Valmarecchia e da San Marino, con la dura salita di Montemaggio già ’testata’ a settembre da Bernard Hinault, leggenda vivente del ciclismo. Da San Marino i corridori scenderanno dalla superstrada fino alla Statale 16, che percorreranno fino alla rotonda davanti alle Befane, per poi imboccare viale Settembrini, via Chiabrera. L’arrivo in volata sul lungomare, con il traguardo posto vicino a piazzale Benedetto Croce. Essendo la Firenze-Rimini la prima tappa e la prima volta in assoluto del Tour de France in Italia, quel giorno ci si attende il pubblico delle grandi occasioni lungo tutto il percorso. Sarà una volata anche per il turismo. "Basti pensare – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad – che solo le camere già prenotate dagli organizzatori della corsa sono già 1.400 (e si arriverà a oltre 2mila) e che stanno già arrivando tante richieste arrivate a Visit Rimini, da parte dei turisti e dei tour operator. Stiamo parlando di un evento che, solo per Rimini, vale un indotto di decine di milioni di euro". Secondo uno studio commissionato dalla Regione, il Tour sarà un affare da 120 milioni di euro per l’Italia, con oltre 2 milioni di spettatori. "Senza dimenticare – conclude il sindaco – l’impatto mediatico. Il Tour è il terzo evento sportivo più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio".

Manuel Spadazzi