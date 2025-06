"La macchina dei soccorsi ha funzionato bene"

"È stato un incendio importante, gestito tuttavia alla perfezione, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi di un presidio ben attrezzato sul territorio, che sottolinea l’importanza di mantenere e anzi ampliare la presenza di una squadra, tra pompieri, vigili, ambulanze e carabinieri, in un comune come Cattolica". Fazzoletto al volto per schermarsi dal fumo ancora denso, è rassicurante la sindaca Franca Foronchi mentre osserva le operazioni di spegnimento e bonifica del maxi incendio all’ex hotel Haway. "Sono intervenuta insieme con l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni appena abbiamo saputo della gravità della situazione – continua la prima cittadina –. Ringraziamo i vigili del fuoco di Cattolica che sono subito arrivati sul posto e con l’intervento anche del comando provinciale di Rimini e dei vigili del fuoco di Pesaro, hanno domato il fuoco e messo in sicurezza l’area. Mi preme sottolineare anche la grande collaborazione degli abitanti vicini al luogo dell’incendio e del proprietario dell’hotel ’Queen Mary’ al quale è stato chiesto di allontanare temporaneamente i suoi ospiti. Come amministrazione, abbiamo subito diramato ai residenti l’avviso di tenere chiuse le finestre in via precauzionale. Ora la situazione è sotto controllo".