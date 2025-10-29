La madre di uno dei feriti: "Giustizia per i ragazzi, non solo per chi ha sparato"

"Bene l’archiviazione, ma dall’altro lato non possiamo dimenticare che manca ancora la piena verità sui quattro tentati omicidi. Le vittime devono avere giustizia". Stefania Montebelli, madre di uno dei ragazzi di 18 anni accoltellati la notte di Capodanno a Verucchio da Muhammad Sitta, commenta la notizia dell’archiviazione del procedimento a carico del comandante della stazione dei carabinieri, Luciano Masini, che quella sera sparò 12 volte contro l’accoltellatore egiziano, uccidendolo. "Siamo contenti che la giustizia abbia fatto il suo corso – spiega Montebelli – e che siano state definitivamente archiviate tutte le imputazioni nei confronti del comandante. È sicuramente una notizia positiva, che restituisce fiducia e serenità a tante persone". Ma per Stefania Montebelli questa vicenda non può dirsi chiusa. "La gente comune si sente rassicurata da questa decisione, e da un lato è giusto che sia così. Dall’altro lato, però, non possiamo dimenticare che manca ancora un pezzo di verità. Le vittime di quella notte – i due ragazzi e la coppia di turisti – non hanno ancora avuto giustizia. Parliamo di quattro persone innocenti che quella sera si trovavano semplicemente in strada, senza alcuna colpa". Montebelli solleva domande rimaste, a suo dire, senza risposta: "Chi doveva inserire Sitta nel contesto sociale e lavorativo? Chi doveva garantirgli un’assistenza sanitaria e psicologica adeguata?". Nel corso dell’indagine si è fatto riferimento ai "disturbi mentali" dell’aggressore. "Se Sitta era una persona fragile, chi lo stava seguendo? Che tipo di percorso terapeutico era stato intrapreso? – si chiede Montebelli –. Era un ragazzo venuto in Italia in cerca di una speranza, ma se davvero soffriva di problemi psichici, non ha trovato la giusta assistenza. E questo apre una riflessione seria sulle responsabilità istituzionali". La famiglia, intanto, ha deciso di non fermarsi. "Stiamo percorrendo tutte le strade legali possibili – conferma –. Non lasceremo nulla di intentato". Accanto alla battaglia legale resta il dolore personale: "Mio figlio porta ancora i segni di quella notte – racconta –. Ha ricevuto cinque coltellate riportando una ferita in volto che gli ha lasciato un danno estetico permanente. Guardandosi alla specchio quella ferita gli ricorda un prima e un dopo. E a noi, ogni giorno, ricorda che ci sarà giustizia solo quando sapremo la verità e saranno accertate tutte le responsabilità del caso".

Lorenzo Muccioli