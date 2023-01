La madre lo accusa di estorsione, lui si difende: era solo un prestito

La madre lo denuncia per maltrattamenti ed estorsione, ma in aula lui dimostra che quei soldi erano solo un prestito, che stava ripagando. E’ terminata con una condanna a un anno e 4 mesi (il pm ne aveva chiesti 5) la vicenda che vedeva coinvolto un giovane romeno, accusato dalla madre. Cresciuto con la nonna in Romania, dopo che la madre era venuta in Italia, qualche anno fa il ragazzo l’aveva raggiunta a Rimini, dove aveva trovato un lavoro. Ma i rapporti tra i due sono rimasti tesi, e quando il ragazzo ha iniziato ad alzare le mani contro la madre, lei lo aveva denunciato. Nonostante il divieto di avvicinamento emesso nei suoi confronti, perso il lavoro il giovane era andato a vivere dalla madre, che l’aveva accusato poi di estorsione. Accusa caduta nei confronti del giovane, difeso dall’avvocato Piergio Campologo: in aula è stato dimostrato che i soldi erano solo un prestito. Il ragazzo è stato condannato per i maltrattamenti.