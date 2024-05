La Maggioli Academy premia i giovani progettisti sostenibili

Alla Maggioli Academy di Santarcangelo si è conclusa la terza edizione dell’Hackathon greennovation. Una maratona progettuale portata avanti da associazione Materia e dalla Maggioli. Quest’anno l’obiettivo era ideare progetti concreti per rendere più sostenibili gli spazi che i giovani frequentano. Tra le aule del campus Unibo di Rimini e gli spazi verdi della Maggioli Academy. Due giorni intensi che hanno visto gli studenti suddivisi in 8 gruppi (terra, ghiaccio, sole, acqua, natura, cielo, argilla e flora) ideare in chiave sostenibile. Presente il career mentor Lucio Zanca e Samuele Baroni del progetto Genera. "I ragazzi hanno voglia di mettersi in gioco. Sono momenti di integrazione tra la realtà aziendale e quella economica attorno, università e scuole superiori", ha detto Cristina Maggioli. E sul tema di quest’anno, lanciato direttamente dalla Regione come spiega Letizia Zavatti, funzionario dell’area energia ed economia verde: "Il tema della città del futuro nasce dal nostro contesto storico. Le sfide sono quelle della transizione ecologica e della lotta al cambiamento climatico". Luigi Aloia, presidente dell’associazione Matèria ha evidenziato: "Il nostro obiettivo è cambiare la narrazione della scuola in Italia, creando partnership stabili ed efficaci con il territorio che accoglie gli istituti scolastici". A premiare i vincitori Chiara Di Paola di Radio ZaiNet insieme all’X-greener Gabriel Calò. Sul podio il team ghiaccio, seguito da sole e flora. Menzione speciale Digital marketing per il team Natura. Presenti 54 studenti provenienti da 5 scuole diverse: istituto Einaudi-Molari, liceo Volta-Fellini, istituto Pascal-Comandini e l’istituto Ruffilli. Dal Trentino Alto Adige l’Enaip Trentino.

Aldo Di Tommaso