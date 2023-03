"La maggioranza? Non è tutto a posto, ci sono frizioni"

"Chi governa ora Riccione dà idea di guerra interna". Le parole dolci del futuro segretario del Pd, Riziero Santi, non sono state digerite da Fratelli d’Italia. "Scende in terra e appare un salvatore della patria che sistema tutto. Di colpo Ubaldi va bene dopo avergli sparato addosso. Un partito frantumato in due tronconi dalle ultime primarie come il Pd vuole farci credere che tutto è a posto? Riccione merita più serietà, per il nome e la qualità della sua offerta da sempre, così come i riccionesi che andrebbero amministrati da chi ha davvero a cuore il loro paese".