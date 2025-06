La maggioranza: "Renata Tosi è convinta di essere un pm"

"La commissione controllo e garanzia non è un tribunale. Non accettiamo lezioni da Renata Tosi (la presidente della commissione ndr)". Sugli atti del settore Turismo, per i quali è stata convocata la commissione, si è scatenata la bagarre politica. La presidente Tosi ha convocato una riunione puntando sugli incarichi affidati dal Turismo per cifre di alcuni milioni di euro. La presidente intende fare luce sulle modalità con cui sono stati affidati gli incarichi, e all’opposizione non sono mancate critiche dopo la prima seduta che si è conclusa con un nulla di fatto. Dalla minoranza contestano una mancanza di trasparenza nel fornire gli atti, mentre i gruppi di maggioranza ribattono così: "Renata Tosi si comporta come se dovesse svolgere il ruolo di pubblico ministero, ma ha sbagliato aula. Questo non è un tribunale, ma un organo consiliare che opera sulla base di un regolamento. Il lavoro di verifica appartiene alla Commissione nel suo insieme, non al volere arbitrario di chi la presiede".

Sulla presunta mancanza di trasparenza, "l’amministrazione risponde ogni giorno alle richieste di accesso agli atti provenienti dai consiglieri comunali. I documenti vengono messi a disposizione in modo trasparente e puntuale". Infine: "Non accettiamo lezioni dalla signora degli affidamenti diretti (Renata Tosi). Lei che gare di affidamento dei servizi non le ha mai fatte, assegnando direttamente a chi voleva".