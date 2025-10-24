La maggioranza si spacca sul nome di Mussolini

Giù le mani dal nome Mussolini. A volere mettere le cose in chiaro in maggioranza sono tre consiglieri comunali, rappresentanti di altrettanti civiche. Una è Federica Torsani di Riccione col cuore, l’altro è Massimo Montanari di Riccione contemporanea, il soggetto politico che ha ereditato lo scranno in consiglio da Claudio Cecchetto, e infine Lazzaro Righetti di 2030.

"Il nome Villa Mussolini è ormai parte della memoria collettiva e del percorso storico della città. Cambiarlo significherebbe alterare la narrazione del nostro territorio, rischiando di cancellare, invece che comprendere criticamente, una parte della nostra storia", sostengono. Siamo alle solite: la storia non si cancella e tanto meno il nome Mussolini dalla villa come invece chiedono da Riccione coraggiosa. Il cambio di nome torna d’attualità perché ora il Comune è intenzionato ad acquistare l’immobile dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. In maggioranza il faccia a faccia sull’eventualità di presentare un’offerta, considerato che la Fondazione ha avviato la procedura dell’asta pubblica, è già stato fatto. Anche Riccione coraggiosa si è detta disponibile a valutare positivamente l’acquisto, purché a prezzi ragionevoli "visto che stiamo parlando di denari dei riccionesi", ha detto Romeo Sperindio. Se il Comune riuscirà a portarsi a casa la proprietà dell’immobile, allora Riccione coraggiosa chiederà di cambiare il nome alla villa facendola tornare Margherita.

Il nome Mussolini continua a dividere la maggioranza. In occasione della revoca della cittadinanza onoraria, le civiche avevano ingoiato il boccone amaro consentendo al Pd e a Coraggiosa di avere i numeri necessari per far passare la pratica in consiglio comunale. Ma sul nome della villa non vengono prese in considerazioni deroghe. "Esprimiamo pieno sostegno all’acquisto di Villa Mussolini da parte dell’amministrazione comunale, riconoscendo nell’operazione un passo importante per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della nostra città - dicono i consiglieri Torsani, Righetti e Montanari -. Riteniamo, tuttavia, che non sia opportuno modificare il nome della villa, che rappresenta oggi non un’adesione a un’epoca o a un’ideologia, ma una testimonianza storica del passato e un elemento identitario riconosciuto a livello locale e nazionale. Crediamo che la memoria storica debba essere conservata, non riscritta, e che il modo migliore per onorare il futuro sia conoscere e accettare il passato per quello che è stato, con consapevolezza e responsabilità".

Andrea Oliva