La magia del Bosco di luce accende il Natale di Cattolica

Cattolica presenta gli eventi di Natale e Capodanno (budget di circa 120mila euro) e rilancia le ambizioni del proprio tessuto commerciale per il periodo invernale. Si annuncia una passeggiata magica lungo un sentiero di velluto rosso con abeti illuminati e voliere, sotto un cielo di luci tra un’elegante ‘Serra dei sogni’, ‘Chalet taste’, pista del ghiaccio in piazza Primo Maggio e tanta musica, concerti, eventi spettacolari e coinvolgenti. A partire dal 29 novembre fino al 6 gennaio, Cattolica si trasforma in un suggestivo ‘Bosco di luce’ per accendere le feste di Natale e Capodanno. E, tra le tante sorprese in cartellone, l’albero di Natale, quello che svetterà in piazza Nettuno, quest’anno sarà donato a Cattolica dagli amici delle ‘Magnifiche Valli Seriana e di Scalve’, nel segno della piena collaborazione e promozione mare monti, anche in chiave futura.

"Il Natale è la festa per eccellenza della condivisione, del dono, del calore buono e degli abbracci veri e quest’anno Cattolica si immerge in un’atmosfera elegante e suggestiva, vestendosi di natura, di luci e colori caldi come il rosso avvolgente del tappeto che attraversa il cuore della città – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora ai grandi eventi Elisabetta Bartolucci – Con l’idea del bosco urbano abbiamo voluto realizzare e lanciare un messaggio che coniuga bellezza e benessere, ma soprattutto che vuole essere un invito a ritrovare e recuperare quel rapporto virtuoso tra esseri umani e natura. Il bosco è la casa naturale per antonomasia, il regno delle favole e dei sogni. Ci piace sottolineare che quest’anno il grande albero di piazza Nettuno ci sarà regalato dai nostri amici delle magnifiche valli di Scalve e Seriana. Un dono che rinsalda il nostro gemellaggio territoriale. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, tra cui RivieraBanca, GruppoHera, Teatro della Regina, Centro Culturale Polivalente, Altamarea Beach Village, Staccoli, Davide Ferrero e l’ufficio Iat".

Torna anche la ruota panoramica, sempre in piazza Primo Maggio, con gli chalet tipici del periodo natalizio, largo anche agli spettacoli dal vivo (Viaggio nel mistero del Regina Centro Danza di Erika Rifelli, teatro della Regina venerdì 5 dicembre). Ci saranno il grande concerto degli auguri dell’Orchestra Sinfonica Toscanini (al teatro della Regina sabato 20 dicembre), mostre (Tintarella di Musica sulla storia dei locali da ballo in riviera) e molto altro ancora, a partire anche dal grande concerto dal vivo di Capodanno in piazza Roosevelt con dj set dalle 17 del 31 dicembre e poi concerto live di JJ Vianello e gli Intoccabili, con la collaborazione di Radio Bruno, Radio Sabbia e Radio Gamma.

Luca Pizzagalli