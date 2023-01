La magia del presepe vivente in centro storico: centinaia alla rappresentazione in via Ruggeri

Centinaia di persone ieri in centro storico a Santarcangelo hanno assistito al suggestivo presepe vivente. Una tradizione, quella del presepe per le strade della città, che si era interrotta solo a causa della pandemia. Rispetto alle edizioni del passato, quest’anno la parrocchia ha deciso di svolgere l’intera rappresentazione nei giardini di via Ruggeri, rinunciando quindi al corteo. Bellissime le scene rappresentate nei ’Pratini’, con una sessantina di figuranti, che hanno indossati costumi ispirati alla tradizione del presepe. Per gli organizzatori del presepe non è stato semplice trovare tutti i figuranti, ma alla fine sono riusciti a reperire persone sufficienti per ricoprire ogni ruolo. E hanno trovato addirittura il bambinello: nel ruolo di Gesù un bimbo di tre mesi, figlio di una coppia di Santarcangelo. Il presepe ieri è iniziato intorno alle 15, e si è concluso poco prima delle 17 sul sagrato della chiesa Collegiata, dove è stata poi celebrata la messa per l’Epifania. Gli eventi della parrocchia per le festività non sono ancora finiti. Domani al centro parrocchiale Giovanni Paolo II si terrà (dalle 16) la tombola, organizzati dai ragazzi delle scuole superiori e dagli universitari, accompagnata da giochi e animazione. Il ricavato della tombola sarà destinato a finanziare le attività del centro.