La maglia di Cheli per Tajani

Una maglietta per il ministro. È il regalo inatteso che ieri il giovane pilota sammarinese Lorenzo Cheli, che gareggia nella Porsche Carrera Cup Italia, ha fatto al vicepremier Antonio Tajani. Il ministro ieri ha svolto un tour elettorale nelle Marche come altri leader politici del centrodestra.

Un’occasione per visitare le eccellenze imprenditoriali della regione e tra queste la sede di Modula a Pian di Meleto. Tajani è arrivato in sede per incontrare dirigenti e dipendenti e condividere problemi e iniziative da mettere in campo per il settore. Al gruppo imprenditoriale fa capo anche Green Power che è lo sponsor di Cheli nel campionato Porsche.

Al ministro è stata anche presentata la storia di Lorenzo nata dalle difficoltà avute in passato e la lotta contro il bullismo, fino alla strada che ha cominciato a percorrere in pista prima con i go-kart e in seguito divenendo a soli 16 anni un pilota del Carrera Cup Italia.

Una storia che ha colpito il ministro, propenso ad approfondire la sfida intrapresa da Lorenzo Cheli in un successivo incontro che potrebbe realizzarsi alla Farnesina.

Quello tra il vicepremier e il giovane pilota è stato un momento intenso, ma non l’unico nella giornata di ieri. Poco dopo Cheli ha conosciuto il pilota riminese della MotoGp Marco Bezzecchi, alfiere dell’Aprila e reduce da un gran weekend sul circuito di Misano. Il Bez era in azienda per uno shooting fotografico trattandosi di una società che è anche sponsor del team Aprilia. Un’occasione per un incontro tra i due piloti e la foto a immortalare il momento.

a. ol.