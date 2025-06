La maglietta del Napoli incastra il rapinatore

Paura sul lungomare di Riccione, nella zona della spiaggia davanti a Piazzale Roma, dove quattro minorenni sono stati accerchiati e rapinati da un gruppo di giovani. I ragazzi sono stati derubati di denaro contante, un power bank e due collanine, una delle quali strappata con forza dal collo. Grazie anche alla segnalazione tempestiva, i carabinieri sono riusciti a rintracciare e arrestare uno dei presunti responsabili: si tratta di un 27enne originario dell’Umbria, residente in Lombardia, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato fermato mentre cercava di fuggire lungo viale Ceccarini. Determinante, per il riconoscimento, è stata la descrizione fornita dalle vittime, che hanno segnalato anche un particolare distintivo: il 27enne indossava la maglia del Napoli, dettaglio che ha facilitato l’identificazione insieme alla descrizione fisica e dei tatuaggi. Il giovane avrebbe agito insieme ad altri complici, al momento non ancora identificati.