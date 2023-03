La Maledetta felicità di Cricca conquista il web

S’intitola Maledetta felicità ed è destinato a diventare il tormentone del momento. È il nuovo brano inedito del giovane cantautore riccionese Giovanni Cricca, nel fine settimana entrato nel serale di Amici. Melodica e coinvolgente, nonché interpretata con grande sentimento, la canzone è stata presentata nel contest condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Assieme agli inediti degli altri sei concorrenti, Aaron, Angelina, Federica, NDG, Piccolo G e Wax, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Con Maledetta felicità, che giunge dopo Se mi guardi così, Cricca continua dunque a emozionare e a stupire i fan, che sperano di vedere e ascoltare al più presto il loro beniamino dal vivo. "Ho iniziato a camminare e ho fatto tutta la città a piedi con i negozi chiusi e i semafori sul giallo o spenti – canta la giovane promessa – . Ti ho pensato qualche volta e non lo sai, le prime luci, l’alba, mi hanno colpito in faccia: un pugno e tu eri ancora li, nell’ombra, nell’autunno". "Riccione continua a fare un tifo sfrenato per te: sei il nostro orgoglio!", è il messaggio dell’amministrazione comunale di Riccione che, nell’impossibilità di farlo dal vivo, in quanto i concorrenti sono blindati in casa Mediaset, invia virtualmente a Cricca un grande abbraccio, unitamente a un "enorme in bocca al lupo". Il brano, che nella sua presentazione in tv è stato interpretato come dedica alla De Filippi, solo in una settimana ha registrato quasi 50mila ascolti su Spotify e 30mila visualizzazioni su Youtube. Un felice epilogo per Giovanni, che è in gara ad Amici dallo scorso settembre. A segnalarlo per il contest del Biscione era stato Rudy Zerbi che, pochi giorni prima a Riccione, ne aveva apprezzato il talento sul palco del Deejay on stage del quale è conduttore. Eliminato poco prima di San Silvestro tra il dissenso generale dei suoi fan, soprattutto delle teenager, che hanno fatto quadrato intorno a lui, Giovanni si era congedato mantenendo il bon ton da gentleman col sorriso sulle labbra, tra abbracci e strette di mano ai giudici, compreso Zerbi. È poi tornato in gara tra lo stupore generale, dopo aver vinto la sfida con Valeria.

Nives Concolino