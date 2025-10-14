La maledizione della Gaiofana: "I lavori sono di nuovo fermi". Scatta l’ultimatum a Responsible

I lavori si fermano. Di nuovo. Il Comune è costretto ancora una volta a diffidare la Responsible. Sembra non esserci mai un lieto fine per il centro sportivo della Gaiofana. Una vera maledizione. A ogni rinascita segue una ricaduta. Da anni. L’amministrazione comunale, come aveva annunciato, venerdì scorso ha effettuato un nuovo sopralluogo nell’ex area Ghigi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori da parte della società di Stefano Petracca, titolare del progetto. Lavori sostanzialmente fermi. Così, da Rimini è partita in direzione Campobasso la diffida ad adempiere, la seconda nel giro di due mesi. La Responsible ora avrà 15 giorni, in sostanza fino al 25 ottobre, per riallinerasi al cronoprogramma previsto. Se così non fosse il contratto tra il Comune e la società molisana verrà risolto. Con l’amministrazione che, a quel punto, tornerà in possesso dell’area e potrebbe escutere la fideiussione depositata da Responsible a inizio lavori. Stiamo parlando di una fideiussione di 3,6 milioni di euro che il Comune userà per concludere in proprio i lavori al centro sportivo. I tempi iniziano a essere stretti anche perché, utile ricordare, sul cronometro giocano un ruolo fondamentale i fondi del Pnrr (1,4 milioni). Che rischiano di andare persi.

Il centro doveva essere inaugurato alla fine di quest’anno. O, al più tardi, entro marzo del 2026: questa resta comunque la data da rispettare per non restare in ginocchio. Se si dovesse perdere il finanziamento Pnrr il Comune si rivarrà civilmente su chi ha fatto sforare i termini. Cioè sulla Responsible. Probabile che la famiglia Petracca non abbia i fondi necessari per concludere la ristrutturazione del centro sportivo e nemmeno, ormai, alcun interesse nella sua gestione. Le notizie che arrivano da Campobasso, fanno pensare che le sorti della struttura riminese siano l’ultimo dei problemi di Stefano Petracca e della moglie Stefania Di Salvo, l’ex presidentessa del Rimini calcio. L’ospedale privato di proprietà dei coniugi, da mesi è nella bufera. Circa 400 i dipendenti del Responsible Research Hospital, tra medici, infermieri, Oss, tecnici e amministrativi, rimasti senza stipendio da mesi. Gli ultimi soldi li hanno visti ad agosto: 1.000 euro a tutti, senza distinzione di mansione. La proprietà ha assicurato loro almeno il pagamento, entro metà mese, dei saldi di agosto e dei rimborsi Irpef, ad oggi non corrisposti.

I Petracca da mesi hanno il fiato sul collo dei sindacati, che all’inizio di questo mese hanno dato mandato ai propri avvocati che hanno notificato a Responsible una formale diffida e messa in mora per conto dei rispettivi iscritti. E intanto è un fuggì fuggi di medici e infermieri. "Dopo aver resistito anche oltre ogni logica aspettativa – racconta al Tgr Molise l’ormai ex primario di cardiologia, Cosimo Sacra – abbiamo lasciato Responsible perché sono state disattese tutte le promesse fatte". In Molise esattamente come in Romagna.