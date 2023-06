La mancata Bandiera blu fa ancora discutere "Perdita che arreca un danno importante alla città"

Durante l’ultimo consiglio comunale di mercoledì tutto il centrodestra (Alleanza Civica, FdI, Lega) ha presentato un’interrogazione sulla mancata riconferma della Bandiera blu a Cattolica nel 2023, che ha suscitato parecchio stupore.

"Premesso che dopo 26 anni la città di Cattolica non vede riconfermata l’assegnazione della bandiera blu – si legge nel testo dell’interrogazione – considerato che tra le possibili cause di questa esclusione potrebbero esserci sversamenti in mare. Ritenuto che tale perdita sia uno smacco importante per la città e la sua immagine turistica con importanti ripercussioni sul suo tessuto economico e turistico. Chiediamo: la visione della relazione dell’Agenzia inviata all’amministrazione comprensiva di allegati; se corrisponde al vero che le motivazioni dell’esclusione siano riconducibili agli sversamenti in mare". "L’amministrazione comunale – insistono i consiglieri di opposizione – era a conoscenza della possibilità di sversamenti? E quali interventi di manutenzione, nel corso degli anni, sono stati realizzati per impedirli?".

"Vogliamo fare chiarezza e dare trasparenza alle motivazioni che hanno indotto l’agenzia FEE ad escludere la città di Cattolica dall’assegnazione della Bandiera blu, analizzandone le cause e le mancanze che hanno influito sul verdetto finale – conclude Riccardo Franca, il capogruppo di Alleanza Civica – Restiamo quindi in attesa di una doverosa risposta, rispetto a tutti i quesiti posti dall’interrogazione". Una vicenda, quella della mancata riconferma della Bandiera blu a Cattolica, che certamente è destinata a tenere banco durante tutta l’estate, purtroppo.

Luca Pizzagalli