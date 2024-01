La Mandragola di Machiavelli al teatro Massari

La rassegna del Teatro Massari di San Giovanni in Marignano stasera (sabato) continua con La Mandragola di Niccolò Machiavelli con adattamento del testo e regia di Cristiano Roccamo. Sul palco dalle 21, per questa prestigiosa produzione del Teatro Europeo Plautino, Gianluca D’Agostino con Agnese Ascioti, Elisa Carucci e Nicolò Parodi su canzoni Andrea Mazzacavallo. Tanta l’attesa per questa messa in scena che come sottolinea Roccamo "rimane fortemente legata al testo originale con l’uso di maschere della commedia dell’arte. Ancora una volta il pubblico potrà ridere dei vizi e degli inganni umani. Quindi per assurdo Nicia è un pantalone della commedia dell’arte. La cosa divertente è che Callimaco, che dovrebbe essere un uomo, mentre in realtà è interpretato da una donna, la Carucci. Visto il provino e la sua bravura ho fatto questa scelta. Lo spettacolo è fatto di travestimenti, maschere e di dialetti, le scene, molto classiche, richiamano il mondo che va dal 1600 al 1700".

Ambientata negli ambienti fiorentini, la storia ruota su Callimaco innamorato della giovane Lucrezia, moglie del dottore in legge messer Nicia. Crucciato per non aver potuto avere figli con l’aiuto del servo Siro e dell’astuto amico Ligurio, Callimaco, in veste di famoso medico, riesce a convincere Nicia che l’unico modo per avere figli sia somministrare alla sua amata una pozione di mandragola. Con una variazione finale di testo alla fine della commedia di un’ora e quindici minuti, tutti saranno contenti". La caratterizzazione linguistica (si usa molto napoletano, toscano e un po’ di genovese in base agli attori scritturati), come pure i riferimenti alla società contemporanea, rendono questo allestimento autenticamente umanistico e, oggi come allora, specchio della realtà. In sintesi La Mandragola, capolavoro del teatro comico italiano del 500, è di per sé un insieme di antico e moderno. Ne aveva un’alta considerazione Voltaire che amava dire: "Da sola vale tutte le Commedie di Aristofane". In quest’opera si trova tutta la grandezza di Machiavelli. Non solo uomo politico, filosofo, storico ed economista ma, soprattutto, persona attenta alle necessita del popolo e per questo autorevole descrittore della realtà umana, nonché eccellente drammaturgo. "Stiamo girando in molte città, sia in matinée per allievi di quarta superiore che in serale – conclude Roccamo – dopo gli spettacoli degli ultimi due giorni tenuti a Roma e ad Arezzo, stasera saremo a San Giovanni in Marignano. Ripartiremo lunedì calcando i palcoscenici di altri teatri".

Nives Concolino