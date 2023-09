La mappa dei 70 orti messi a disposizione da Bellariva alle Celle

Settanta orti messi a disposizione dal Comune di Rimini. Con un bando sono stati da poco assegnati i lotti di terra a Bellariva. Sono 23 posti lungo via delle Rimembranze, angolo con via Bonelli. Ad oggi gli orti urbani sono dislocati in tre aree: oltre ai 23 a Bellariva, il Comune conta sette orti in via Tevere e 40 nella zona Celle, in via Sacramora, per un totale di 70 orti. Una rete green per la coltivazione di frutta e verdura che presto sarà implementata con la messa a disposizione di ulteriori 40 orti urbani in via Aldo Moro.