La mappa dei nuovi parcheggi. Dal centro al mare 2.300 posti

Una pioggia di nuovi posti auto. Il conto finale arriva a sfiorare i 2.300. Queste sono le previsioni delle nuove aree di sosta progettate o finanziate per invertire la costante e a volte snervante ricerca di un posto auto libero. Cercare un posto libero non è semplice in un giorno feriale, se ci si mettono eventi o fiere allora è bene accendere un cero. La carenza la si vive a ridosso del centro storico ed anche in zona mare, basti ricordare le auto in massa sull’arredo del parco del mare nei giorni del Sigep. In futuro potrebbe non essere così. Complessivamente con le progettazioni in corso di nuove infrastrutture per la sosta e gli ampliamenti di aree già in funzione in municipio stimano un aumento di almeno 2270 posti auto. Serviranno alcuni anni per completarli; vediamo dove. Uno degli interventi più attesi è senza dubbio quello in piazzale Marvelli, al parcheggio Tripoli. Servirà pazienza prima di lasciare l’auto all’ombra, sotto terra. Il cantiere dovrebbe essere terminato per la primavera del prossimo anno, questo dice il cronoprogramma del Comune. In questo caso verrà dotata la zona mare di 300 posti auto a cui sommare 220 stalli per motocicli. Ci sono altre cinque aree a ridosso della zona mare che dovranno dotare la parte turistica della città di centinaia di parcheggi. Sono quelle a ridosso delle fermate del Metromare. A realizzarli sarà Pmr che ha intercettato un finanziamento di 13 milioni di euro. Partendo da Marina Centro, in piazzale Medaglie d’oro, l’attuale parcheggio sarà ampliato dotando l’area di ulteriori 70-80 posti, arrivando a 240 stalli complessivi. Proseguendo verso sud, il parking Pascoli diventerà un vero e proprio hub con 256 posti. L’area di sosta Toscanini vedrà aumentare il numero di parcheggi con 130 nuovi posti che porteranno la dotazione a ben 450 posti auto. Su questo progetto sta per partire a conferenza dei servizi. Arrivando a Miramare c’è l’area di sosta alla fermata del Metromare in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Qui saranno realizzati 250 posti utili anche all’utenza dell’aeroporto. Riassumendo, con gli interventi legati alle aree del Metromare si arriva a 720 nuovi stalli che porteranno il numero di stalli complessivo a 1.300. Tornando a ridosso del centro storico resta da scrivere il futuro dell’area Fox, dove oggi c’è un parcheggio libero e sterrato di cui rimane impressa la quantità e profondità delle buche. I posti attuali sono un centinaio, mentre il progetto ne prevede 330 interrati. Si rimane in attesa dell’inizio dei lavori da parte del privato. In via Dario Campana c’è l’ex area Forlani acquisita dal Comune all’asta. Entro l’anno verranno abbattuti gli edifici. L’obiettivo è nel medio termine realizzare una palazzina dove portare gli uffici comunali che oggi si trovano in affitto in via Rosaspina e Perticara. Nel frattempo l’area sarà utilizzata come giardino e parcheggio: 250 posti in totale. A Marina Centro resta da decifrare il ‘Triangolone’. Entro febbraio dovrà essere presentato il Masterplan dell’area. In questa zona dovrebbero essere garantiti circa 400 posteggi. A Rivabella c’è un’altra area in cui il Comune intende realizzare 370 posti auto.

Andrea Oliva