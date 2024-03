La mappa delle nuove antenne: "Sorgeranno in terreni comunali"

Venti antenne, di cui 15 in siti del tutto nuovi. Il nuovo corso dell’amministrazione comunale, che sul tema antenne per la telefonia mobile ha approvato un nuovo regolamento pochi giorni fa, passa anche per la trasparenza con la pubblicazione della situazione attuale. Le venti antenne fanno riferimento ad altrettante richieste avanzate dai vari gestori e società. Non è detto che nel corso dell’anno vengano installate tutte, precisa l’assessore all’Ambiente, Chiristian Andruccioli. "Chiedendo in anticipo alle società quali richieste hanno – prosegue Andruccioli – possiamo cercare di convogliare le intenzioni dei gestori in siti pubblici scelti opportunamente. Per essere più chiari abbiamo monitorato il territorio per capire i livelli di emissioni elettromagnetiche esistenti. Nel momento in cui proponiamo a un gestore un sito, lo facciamo perché lì i livelli di emissioni sono bassi. In questo modo cerchiamo di limitare per quanto ci è possibile l’impatto degli impianti nella città". Sul territorio la zona con la maggiore concentrazione di installazioni è quella del centro. Attorno a viale Ceccarini se ne contano 13. Guardando alla situazione dell’intero territorio si arriva a 60 impianti. Nel momento in cui i gestori intendono installare un’antenna incontrano ben pochi ostacoli dati dalle norme. "Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un innalzamento delle soglie minime di emissione fatte dal governo. Come Comune abbiamo margini limitati. Non ci possiamo opporre all’installazione di un impianto. Ma abbiamo comunque deciso di fare quanto possibile per gestire il fenomeno". Delle richieste per nuovi siti, solo in due casi si parla di terreni privati.

La continua ricerca di maggiori servizi e traffico dati ha portato in pochi anni a un aumento esponenziale delle antenne. Oggi le venti richieste avanzate in municipio prendono in considerazione buona parte della città. In Paese c’è il parcheggio di piazza Unità, l’area di Corso Fratelli Cervi, la biblioteca comunale. Dove possibile è il Comune a indicare dei siti pubblici evitando che il gestore si muova in totale autonomia andando a bussare a case e attività. "Dobbiamo basarci sulle richieste dei gestori. Se nelle aree in cui intendono installare una antenna c’è un sito pubblico, allora possiamo avanzare la proposta". Ad esempio Iliad potrebbe portare due impianti nelle aree sportive di viale Saluzzo e viale Moncalieri, mentre Opnet potrebbe far ‘crescere’ una antenna nel campo sportivo di viale Forlimpopoli dove c’è un impianto già esistente.

"Quanto possiamo fare è avanzare azioni per minimizzare l’impatto che questo tipo di impianti può avere. E nel farlo dobbiamo anche avere ben chiara la mappa delle emissioni elettromagnetiche in città. Non sempre la vicinanza a un impianto è un elemento significativo per fare queste valutazioni".

Andrea Oliva