"La mappatura? Un escamotage. Il governo non ha un piano ’b’"

Spiagge con il ‘trucco’. "E’ assurdo affidare a un escamotage il futuro del nostro turismo", attacca il senatore riminese del Movimento 5 stelle, Marco Croatti. Il senatore pentastellato si riferisce al lavoro del tavolo tecnico tra ministeri sulla mappatura dell’arenile. "I primi risultati della mappatura dell’arenile – dice Croatti – indicherebbero che il 19% della costa italiana è occupata da concessioni balneari. Il restante 81% secondo il governo potrebbe essere potenzialmente oggetto di gara. Ma sono dati grezzi che costituiscono un vero e proprio escamotage, studiato dall’esecutivo Meloni solo per ’togliere’ le nostre spiagge dai dettami della direttiva europea Bolkestein". Secondo Croatti "è un artificio, perché quell’81% non considera la presenza di aree non balneabili, zone rocciose e montuose della costa dove non è evidentemente possibile creare stabilimenti balneari. E non si considerano nemmeno i dettagli regionali che, ad esempio in Romagna, indicano una occupazione quasi totale del litorale". Dunque "è impossibile non essere preoccupati e sconcertati, perché il governo Meloni intende andare allo scontro con Bruxelles giocandosi il futuro del nostro turismo balneare scommettendo su un escamotage. Senza avere alcun piano ’b’ a soli tre mesi dalla scadenza delle concessioni balneari".