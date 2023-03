La marcia della pace Gli alpini ora sfilano per dire no alla violenza

Gli alpini in marcia contro le molestie insieme alle donne e agli uomini dello ’spazio di ascolto maltrattanti’. Oltre 300 persone hanno sfilato dall’Arco d’Augusto lungo il corso fino a piazza Cavour, al ritmo incalzante di tamburi e fiati della Banda giovanile città di Rimini. In piazza il coreografo Claudio Gasparotto ha coinvolto i partecipanti a una danza collettiva. Molto partecipata la seconda edizione della ’Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne’, patrocinata da Comune e assemblea legislativa regionale in occasione della Giornata Internazionale della donna dell’8 marzo, con le associazioni DireUomo - spazio ascolto uomini maltrattanti, Cambia-menti, Movimento Centrale TeatroDanza. Una dozzina di alpini del gruppo di Rimini ’Capitano Aldo Iorio’, col caratteristico giacchetto azzurro, hanno sfilato nelle retrovie del corteo, partito alle 16,30 dall’Arco, precedendo la rappresentanza delle donne dell’associazione Crisalide. Insieme alle penne nere anche una donna alpino, Irene Partiti, militare del 6° Reparto infrastrutture dell’Esercito, in corteo col suo cane Aci, un bellissimo Akita. "Abbiamo voluto aderire alla marcia degli uomini – spiega Sergio Giordano, portavoce degli alpilni riminesi – in vista dell’avvio della campagna nazionale di sensibilizzazione sulle molestie che partirà proprio da Rimini il 10 marzo, un tema trasversale della società tutta, non un problema degli alpini, che si stanno impegnando per affrontarlo pubblicamente". "Quello delle molestie è un problema che riguarda tutti – afferma la vicesindaca Chiara Bellini –. Ci fa piacere che gli alpini partecipino al corteo. Dopo che hanno lanciato un’iniziativa virtuosa contro le molestie ci sembrava doveroso invitarli". "Rimini ancora una volta risponde in massa a una grande chiamata contro la violenza sulle donne – sorride la presidente dell’Assemblea regionale Emma Petitti –. Uomini e donne insieme per dire basta. Ricordo che a Rimini ha aperto la prima realtà in regione contro gli uomini maltrattanti, poi seguita da altre undici iniziative analoghe". Oltre alla Bellini, gli assessori Mattia Morolli e Francesco Bragagni per il capoluogo, Alessandro Nicolardi per Riccione, il sindaco di Poggio Torriana Ronny Raggini, Christian D’Andrea per San Clemente, Liviana Urbinati per Talamello.

Mario Gradara