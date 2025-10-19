La Marecchiese si può fare: "Critiche? Il Pd si svegli"

Amministratori "dormienti" che si svegliano "solo quando incontro Anas per fare il punto sulle opere di questo territorio". Nicola Marcello non fa sconti al Pd. "E’ surreale sbalorditivo che il dibattito su due opere fondamentali, nuova Ss16 e Marecchiese, si ravvivi solo dopo che, a mie spese, svolgo un approfondimento a Roma". Per altro sulla Marecchiese "il governo Meloni grazie all’ ex viceministro al Mit onorevole Bignami, è riuscito a far entrare all’interno del ‘Vigente contratto di programma’ licenziato dall’attuale esecutivo e stipulato tra Ministero ed Anas, l’intervento Ss 258 Marecchiese. L’iter si è concluso con la redazione del famigerato Quadro esigenziale. Un documento che solo grazie al governo Meloni è già dentro il ‘portone principale delle opere pubbliche’ ed è stato trasmesso da Anas il 15 giugno al Mit ed agli Uffici competenti della Regione Emilia-Romagna. Mi sembra strano che consiglieri regionali del territorio e gli organi di partito non abbiano avvisato il presidente della Provincia e la presidente provinciale del Pd di questo documento fondamentale per il prosieguo territoriale del progetto. appena potrò gliene darò una copia". Mentre sulla variante della statale 16 il consigliere regionale di Fdi continua a bocciare il vecchio progetto, ma anche i silenzi del centrosinistra. "Il sindaco, di cui nutro stima, ed alcuni ‘dormienti’ amministratori del suo partito, troppo assenti dai propri ruoli per pensare al loro futuro politico incerto, accusano Anas di non essere ‘stati chiamati’. Mi dicano o mostrino quante richieste hanno fatto al Governo o ad Anas dal 2020 ad oggi per sollecitare tale opera. Cosa ha fatto l’assessorato competente della Regione Emilia-Romagna per metterla tra le super-priorità infrastrutturali invece che lasciarla dormire tra le tante opere del Prit regionale?".

La sortita di Marcello all’Anas ha provocato reazioni contrapposte nel Partito democratico, e lo stesso consigliere regionale di Fdi le sottolinea. "Per tratti 1 e 2, le contrarietà sono tantissime ed oltre alla mia a ‘che potrei essere un incompetente’, hanno manifestato avversità pubblicamente il signor Maurizio Melucci ex vicesindaco di Rimini per dodici anni ed ex assessore regionale, il professor Alberto Ravaioli ex sindaco di Rimini per altrettanti dodici anni e soprattutto tantissimi cittadini. Su tale opera che definirò sempre inutile, dannosa e costosissima (quasi 500 milioni da stime Anas, pareggiano all’incirca quelli dell’intera nuova statale Marecchiese) grava, peraltro, anche un ricorso al Tar dei cittadini".