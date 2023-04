La Marignanese va in trasferta a Coverciano

Un weekend pasquale da ricordare per l’Accademia Marignanese con tante famiglie coinvolte in una trasferta a Coverciano davvero particolare, per oltre 220 persone, tra piccoli atleti (oltre 90) del settore giovanile e loro famigliari, per partecipare al torneo giovanile nazionale ‘Florence Cup’. Una tre giorni che vedrà impegnate numerose squadre gialloblù di San Giovanni con altre rappresentative della Penisola nella sede nota perché campo base della Nazionale di calcio. Infatti nella tre giorni è pure prevista la visita al museo del calcio italiano a Coverciano. "Siamo orgogliosi di questa iniziativa – spiega Loris Neri, presidente dell’Accademia Marignanese – Il nostro primo obiettivo è proprio l’educazione dei ragazzi allo sport e più in generale alla vita. E l’obiettivo passa anche attraverso momenti di condivisione come questo, dove non contano solo i risultati ma l’amicizia e lo stare bene assieme".