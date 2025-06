La Marina militare sbarca a Cattolica con il tour partito oggi da Venezia e atteso in altre otto città italiane fino a luglio. La Regina sarà l’unica città in Emilia Romagna ad ospitare il viaggio del corpo marittimo, in un appuntamento che andrà in scena da domani fino a mercoledì, in una tre giorni di festa tra incontri, appuntamenti con lo sport e soprattutto con il mondo della navigazione. Per l’occasione al porto sarà allestito il Villaggio del nastro rosa, dedicato ai talk e alle iniziative. Domani alle 9.30 si apre il ciclo di incontri con l’open day Fiv, ‘Il mare, il vento, la barca a vela’, mentre dalle 14 alle 17.30 si parlerà di ‘Come funziona il circolo e la scuola’. Breve pausa e alle 18 il talk ‘Eccellenze del territorio’ con la ciclista olimpica siberiana, residente da anni a Cattolica, Svetlana Moshkovich. Si partirà alle 9.30 con il secondo round de ‘Il mare, il vento, la barca a vela’; per poi aspettare le 14 con il secondo open day firmato Fiv con ‘Una gara per tutti: la regata’. Spazio poi anche ai più piccoli dalle 16 con il laboratorio ‘A vela per l’Italia con il nastro rosa’. Alle 17.30 va in scena un altro talk ‘Eccellenze del territorio’, ma questa volta sarà il turno di Luca Ercolessi, presidente di Atletica 75, mentre alle 18.15 salirà sul palco del Villaggio un altro grande sportivo cattolichino, il campione della Spartan race Marco Sartori.

Dalle 19.30 alle 22.30 arriva il dj set di Thor, in una serata organizzata e curata dallo Chalet del mar 9, tra musica e intrattenimento. Ultimo atto mercoledì con il tris di ‘Il mare, il vento, la barca a vela’, seguito dalle 14 ‘Usciamo in mare’. Alle 17 poi, l’acquario di Cattolica presenterà il progetto ‘Delfini metropolitani con il nastro rosa’. Infine alle 18, la cerimonia di premiazione della prima tappa e il salito alla regata prima che torni a veleggiare verso la prossima destinazione, Vieste. Il tour si concluderà l’8 luglio a Genova. "Siamo orgogliosi che Cattolica sia stata scelta come tappa dalla marina militare – dice la sindaca Franca Foronchi –. La città vanta un’antica tradizione marinara ed essere parte di questa manifestazione è per noi un’occasione di promozione. Questo appuntamento, tra gare e spettacoli, non ha solo una finalità sportiva, ma anche quella di far conoscere le meraviglie della nostra Cattolica".

Federico Tommasini