La memoria come arma contro la mafia

La mafia è una ferita aperta che colpisce tutti noi, non solo una regione o un gruppo di persone. Con queste parole, Giovanni Impastato ha aperto il convegno “Resistere a Mafiopoli. La storia di mio fratello Peppino Impastato”, tenutosi venerdì al Centro Sgr di Rimini. L’evento, organizzato dall’International Diplomatic Alliance (Ida) in collaborazione con gli Amici della Tavola Rotonda, ha visto la partecipazione di figure di spicco della politica e della giustizia, tra cui il senatore Giorgio Salvitti, membro della Commissione Antimafia, il sostituto procuratore Daniele Paci, l’ambasciatore Paolo Bragagna e l’assessore alla Legalità Francesco Bragagni. A moderare il dibattito è stato il giornalista Marco Lollobrigida.

Giovanni Impastato ha raccontato la tragica storia del fratello Peppino, ucciso nel 1978 per la sua opposizione alla mafia. "Le idee di mio fratello continuano a camminare", ha detto, sottolineando l’importanza della memoria come strumento di lotta. La mafia, ha spiegato, è un problema culturale e sociale, alimentato dall’omertà e dalla paura. L’educazione delle nuove generazioni diventa quindi cruciale per contrastare la criminalità organizzata.

Nel corso del dibattito, il senatore Salvitti ha evidenziato i progressi nella lotta contro la mafia, pur riconoscendo le difficoltà di sconfiggerla del tutto. "Non si deve indietreggiare mai di un millimetro rispetto alla mafia", ha dichiarato, menzionando l’arresto di Matteo Messina Denaro come esempio di speranza concreta. Il sostituto procuratore Paci ha invece parlato delle infiltrazioni mafiose nell’economia e nelle istituzioni, ribadendo l’importanza di una vigilanza costante. L’evento si è concluso con un forte richiamo alla resistenza e alla collaborazione tra Stato e società civile.