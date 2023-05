La merceria Valeria compie 70 anni "E ora vendiamo anche on line"

È il più vecchio negozio in attività a Verucchio, e sabato compirà 70 anni. La merceria Valeria è pronta ad apparecchiare in via Garibaldi una bella festa (dalle 16) con tanto di torta, inaugurazione del nuovo sito web e l’avvio dell’ecommerce. "Non pensavo di lavorare in negozio – dice Carmen Busignani, l’attuale titolare – Ero diplomata in ragioneria, volevo proseguire in quella direzione ma la mamma aveva bisogno di aiuto e così ho iniziato ad affiancarla". L’avventura di Valeria inizia nel 1953. A Villa Verucchio c’è l’osteria Zanni e poco altro. Babbo Giuseppe ha l’occhio lungo e consiglia alla figlia Valeria: "Mettiamo su un negozio a Villa, lì non c’è nulla". La famiglia è di Corpolò, il babbo è contadino, Valeria aveva già fatto la commerciante nel negozio di famiglia dove si vendeva di tutto e si praticava il baratto: due uova per un saponetta, per esempio. Nel 1968 i Busignani comprano il terreno in via Garibaldi 14. L’edificio diventa casa e bottega, dove ancora oggi prospera. Si parla in dialetto, si tengono i conti della parrocchia (la Valeria è in Azione Cattolica), ci si confida e si acquista. Per rifornirsi di merce, Valeria va in Vespa fino a Rimini. Dopo una caduta con la figlia Carmen in sella, decide di prendere la patente: è tra le prima donna di Villa a guidare l’auto. Quando Valeria nel 1999 muore, il testimone è già nelle mani della figlia Carmen, che trasforma la merceria: da negozio di stoffe a biancheria, merceria e intimo, anche online. Da anni nello staff c’è anche Margherita e ora anche due tirocinanti, Cristina e Lucia. L’attività si è ampliatabracciando a tessuti e lane. "L’abbiamo vissuta come un’opportunità personale e come attività ci siamo rimboccate le maniche". E nell’appartamento al piano superiore ospitano pure una famiglia di ucraini, intessendo e ricamando nuove relazioni. m.c.