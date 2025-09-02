La messa vista mare . Zuppi ricorda don Oreste

Una messa nel segno di don Oreste, a 100 anni dalla nascita e 18 dalla morte. La celebrazione, che venerdì alle 17, trasformerà la spiaggia libera al porto in una chiesa a cielo aperto, sarà presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna. Aprirà le ’Giornate di don Oreste’, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, con l’obiettivo di rilanciare il sogno inclusivo del prete dalla tonaca lisa: "Dove noi, anche loro", affinché nessuno resti escluso, a partire dai ragazzi con disabilità.

Una frase che non restò confinanata alla disabilità, ma divenne la chiave di tutta la missione di don Benzi: stare accanto alle donne sfruttate sulla strada, alle persone senza dimora, agli ultimi di ogni angolo del mondo. Se oggi si discute di barriere architettoniche, inclusione lavorativa e autonomia, meno di 50 ’anni fa la realtà era ancora più brutale: i ragazzi con disabilità non venivano accettati da nessuna parte. Non c’era posto per loro negli alberghi, nessuna colonia li accoglieva, gli stabilimenti balneari li rifiutavano: erano scomodi, troppo ‘disturbanti’ per la clientela, mettevano a rischio l’economia delle strutture ricettive. La scelta del cardinale Zuppi di aprire le ’Giornate di don Oreste’ - incontri, testimonianze e momenti di festa fino a domenica - con una messa sulla sabbia non è dunque folclore né effetto scenico: è memoria viva. È dire che la Chiesa continua a partire dagli ultimi, così come fece quel ‘prete dalla tonaca lisa’.

Mario Gradara