"La mia ordinanza anti-migranti? Altri sindaci l’hanno già fatta"

In attesa di eventuali diffide o richiami da parte della Prefettura, sull’ordinanza ’anti-migranti’ il sindaco di Pennabilli non retrocede di un passo. "Nell’ordinanza c’è scritto che chi vuole accogliere migranti deve informarmi, non ho vietato l’ingresso ai migranti perché non è nella mia autorità", riceva Mauro Giannini. Che rifarebbe tutto e sottolinea che "altre ordinanze dello stesso tipo sono state adottate già in molti comuni della Lombardia". Giannini ci pensava dal 2017, ma prima non l’aveva mai emessa perché "non c’era bisogno". Il sindaco non teme eventuali provvedimenti della Prefettura. "Se c’è qualcosa che non va nell’ordinanza, il prefetto o il ministro interverranno. Facciano pure, io rappresento il popolo e do voce alla mia gente: i migranti non li vogliamo". Al Prefetto – continua il sindaco – risponderò in base a quello che mi chiede, se mi chiamerà". Poi il sindaco minaccia querele. "Attenzione a chi ci taccia di razzismo, ho dato mandato al legale di procedere contro chi ha fatto certe dichiarazioni. Tutelerò la mia persona, l’amministrazione di Pennabilli e i cittadini".

Da quanto trapelato, a Pennabilli i profughi verrebbero ospitati all’hotel Il Parco di Pennabilli. Giorgio Cerisoli, il responsabile della cooperativa Il Sorriso’ – che dovrebbe accogliere i migranti all’hotel Il Parco – non dice nulla sull’ordinanza di Giani, perché "a questo ci penserà la Prefettura". In albergo ci sarebbe spazio per circa 40 migranti fra minorenni e adulti. Tutto ora però dipende dalla Prefettura, che non sa ancora quando e se li "manderà". Tornando all’ordinanza, Cerisoli non teme la multa: "Seguo le direttive della Prefettura con cui sono in continuo contatto". Duro il commento di Nadia Rossi, consigliera regionale Pd, presente all’inaugurazione del festival dell’antiquariato durante cui il sindaco di Pennabilli, per la prima volta, ha affrontato la questione dei migranti. "Giannini bussi alla porta della premier Giorgia Meloni, pretendendo un’azione seria a livello europeo per gestire le migrazioni". Anche il senatore del M5s Marco Croatti non le manda a dire: "I principi del sindaco di Pennabilli non sembrano quelli della Costituzione". E sull’eventuale diffida del prefetto, Croatti aggiunge: "Giusto e doveroso intervenire. Se Giannini è contento della gestione dei migranti si rivolga al ’suo’ governo".

Andrea G. Cammarata