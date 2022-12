"La mia Rimini sarà una sorella maggiore"

di Carlo Andrea Barnabè

Sindaco Sadegholvaad, cosa ci aspetta nel 2023?

"Due importanti novità. A gennaio si insedia il nuovo vescovo, Nicolò Anselmi, e arriva il nuovo prefetto, Rosa Maria Padovano".

Fin qui è cronaca. Passiamo oltre.

"Uno dei momenti clou è la candidatura di Rimini a capitale italiana della cultura 2026. Siamo da sempre la dimostrazione vivente della distanza che in Italia intercorre tra il popolare e l’intellettuale. La meta della vacanza per eccellenza e la lettura critica di settori superficiali della nomenklatura culturale che ci hanno preso come esempio dei difetti di una società intera: divertimentificio, riminizzazione".

La ‘Rimini Rimini’ di Corbucci e ‘Otto e mezzo’ di Fellini. Secondo lei basta l’etichetta di capitale della cultura per chiarire chi siamo?

"La candidatura non ha il semplice scopo di portarci a casa una medaglia ma di mettere per la prima volta in fila e cercare di stabilire la nostra unicità. Che non risiede solo nelle opere d’arte, nella storia, nel rapporto con l’entroterra. Ma prima di tutto in un’umanità e vitalità fuori dall’ordinario. Non si tratta solo di narrazione. Concretezza deve essere la parola chiave di questa amministrazione".

Si spieghi.

"Nel 2023 verranno avviati lavori che rispondono all’idea di una città che vuole tendere alla sua compattezza, fisica e civica. Il proseguimento del cantiere sulla Statale 16 verrà affiancato dagli interventi per la nuova piscina, i poli scolastici, la nuova casa della salute e lo sfondamento della stazione ferroviaria lato mare. E tutto questo al proseguimento nella zona sud del rifacimento del sistema fognario e, insieme, dei nuovi tratti di Parco del mare".

Bene. Ma andiamo oltre allo spot delle opere pubbliche.

"Arrivo. Una nuova città ha valore solo se viene percepita come un accrescimento alla propria vita e alla vita di chi ti sta vicino. Anche per questo abbiamo fatto un bilancio per l’anno prossimo in cui alla fine restituiamo soldi ai cittadini, non mettiamo nuove tasse e ci concentriamo su un pacchetto di sostegni diversificato per famiglie e imprese che abbiamo chiamato ‘fiducia’. Non resilienza, che è un termine che non mi piace: fiducia. In questa direzione vorrei che procedesse Rimini, al suo interno e al suo esterno"

Al suo esterno?

"Più che una Grande Rimini mi piacerebbe una Rimini grande e cioè che non facesse l’idrovora, il padre e padrone di tutto ciò che territorialmente la circonda ma semmai fosse il compagno solido, strutturato e paritetico di tutti gli altri Comuni perchè le sfide sono comuni, dalla mobilità all’aeroporto, ai nuovi insediamenti artigianali e industriali, alla sanità e al turismo".

Fermiamoci al turismo.

"Le priorità sono due: sostegno all’aeroporto e riqualificazione alberghiera. Agire sul comparto eventi, avviandone di nuovi e rigenerando quelli esistenti e lanciare l’attività di Visit Romagna anche sul fronte creativo. La cosa che va chiarita è la comunicazione sul fronte della balneazione. Non sto a rivangare quanto è accaduto quest’estate ma ribadisco che non è più accettabile che un’operazione di massima trasparenza e di tutela ai visitatori si trasformi, per una cattiva e maldestra comunicazione, in un boomerang devastante".

Va giù pesante: ma nei fatti?

"Ho chiesto un incontro con i vertici della Regione per prepararci al gestire al meglio la comunicazione sulla balneazione. Non si vuole nascondere nulla, al contrario massima trasparenza, proprio perché di mezzo ci sono centinaia di migliaia di imprese della riviera".

Questa le tocca. Che ne sarà del Pd.

"Ho già detto: sostengo Stefano Bonaccini. E non tanto perché la sua è una candidatura sostenuta dai sindaci ma perché è portatore di un’idea moderna e inclusiva di un centrosinistra post ideologico".

Allarme Covid: come la vede?

"Nessuna sottovalutazione, ma niente allarmismi. Al momento la situazione è sotto controllo. La tutela della salute pubblica è la priorità, ma non possiamo lasciarci prendere dalla paura".