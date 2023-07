Spogliarello a Rimini, il sindaco: "Loretta ha dimostrato coraggio e tanta ironia"

Rimini, 19 luglio 2023 – "Brava Loretta". Le hanno scritto, l’hanno chiamata. Tante donne le hanno fatto i complimenti, per il "coraggio" del gesto e per il messaggio che voleva veicolare. "L’hanno fatto anche alcune che non mi conoscevano: dopo aver letto la notizia dello spogliarello alla festa dell’Unità, mi hanno contattato via social", rivela Loretta Pompili. Che non è affatto pentita della sua esibizione di domenica sera alla festa dell’Unità di Rimini, dove è rimasta in reggiseno e slip dopo un improvvisato spettacolo di burlesque.

Il burlesque di Loretta Pompili

A Loretta, 67 anni, ex dirigente della Regione in pensione, militante del Pd e una delle volontarie della festa, la segretaria comunale dei dem Fiorella Zangari ha tirato le orecchie perché "prima di fare una cosa del genere avrebbe dovuto avvisarci e spiegare al pubblico il suo gesto". E nel Pd riminese, anche se molti preferiscono restare in silenzio, si è aperto una sorta di processo nei confronti di Loretta. Il partito si divide tra chi non ha digerito la sua esibizione e chi invece la difende.

A metterci la faccia, difendendo la Pompili, ci ha pensato ieri il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. "Perché non accettare finalmente il fatto – premette il primo cittadino – che la vita è fatta anche di leggerezza, di cose buffe, di ironia, di non prendersi sempre e troppo sul serio, e non solo di impegno cupo 24 ore su 24?".

Insomma: per il sindaco viva l’ironia con cui Loretta si è spogliata davanti a centinaia di persone. "Se poi – continua Sadegholvaad – vogliamo anche dare una lettura più ‘alta’, più di spessore, su quanto accaduto, allora dico che in un tempo in cui la nuova cultura televisiva scarta artiste perché ritenute troppo grandi (leggi ’anziane’) rispetto a un canone di bellezza che è ormai esclusivamente adolescenziale, come si fa a criticare Loretta Pompili e la sua esibizione fuori programma alla festa dell’Unità di Rimini?".

Per il sindaco "nulla si può dire contro Loretta, non ci sono critiche da fare. Semmai andrebbero apprezzati semplicemente il coraggio e l’ironia di chi crede che la vita vada vissuta per il lungo e per intero, con tutti i suoi limiti, le sue gioie, i suoi difetti e i suoi piaceri". "Ognuno potrà giustamente pensare quello che vuole della performance di Loretta – conclude Sadegholvaad – ma mi permetto un piccolo consiglio", rivolto al suo partito e non solo: "Facciamo anche basta di autoapplicare sempre e comunque alle cose della vita un moralismo a una sola marcia che poi, per giunta, ci viene rimproverato come anticamera di una nostra presunta, cronica e supponente antipatia".

Una difesa appassionata, quella del sindaco, vista la piega che il dibattito sullo spogliarello ha preso nel Pd riminese. La Pompili (l’ha spiegato ieri su queste colonne) l’ha fatto solo per far capire che "la bellezza e la seduzione di una donna vanno valorizzate e difese. Che ogni donna dev’essere libera di mostrare il suo corpo come crede. Che nessun comportamento molesto o violento può essere mai giustificato".