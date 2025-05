La Mille Miglia va in moto a San Marino

Mille Miglia in moto nei Borghi più Belli d’Italia fa tappa a San Marino dal 16 al 21 giugno. Un evento che racchiude l’amore per la moto, la passione e il desiderio di immergersi nella magica atmosfera che solo i Borghi più Belli d’Italia sanno offrire. Un salto nel passato, con i campioni di un tempo, anche chi non c’è più come Renzo Pasolini, ma con la sua famiglia presente, con un sempre attivo e pluricampione del mondo Pierpaolo Bianchi e il due volte campione del mondo sammarinese Manuel Poggiali. A fare gli onori di casa ieri nel giorno della presentazione ufficiale è stato il segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati che ha accolto i presenti. Per i Borghi più Belli d’Italia c’era Amato Mercuri, coordinatore del comitato tecnico scientifico e tanti sindaci ed amministratori dei Borghi che ospiteranno la Mille Miglia in moto. Presenza graditissima quella di Osvaldo Bevilacqua ambasciatore nel mondo dei Borghi più Belli d’Italia e ministro plenipotenziario della Repubblica di San Marino.