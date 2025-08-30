Ecco l'Europa League

30 ago 2025
30 ago 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Cronaca
La minaccia per farsi investire: arrestato

Voleva che lei lo investisse con l’auto per riscuotere il premio della polizza e truffare l’assicurazione e pur di convincerla era arrivato alle minacce di morte continue. Per mesi, un 55enne riminese avrebbe perseguitato la titolare del residence in cui viveva pur di farsi "investire" ed ottenere il risarcimento danni, e quando la donna si era rifiutata, aveva iniziato a disturbare gli altri clienti della struttura e a minacciarla di di morte. Un’escalation di minacce e atti persecutori che ha portato i carabinieri di Rimini a notificare all’indagato un’ordinanza del gip Tribunale di Rimini Lucio Ardigò di custodia cautelare in carcere.

