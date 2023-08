La mini vacanza nell’houseboat e i tuffi col figlio

I tuffi con il figlio Federico. Due ore di mare... e di selfie. Inevitabile per Matteo Salvini, che si è concesso un po’ di relax durante il tour de force che ieri l’ha visto impegnato in incontri istituzionali e politici tra Rimini e San Marino, mentre oggi interverrà al Meeting. Il vicepremier e segretario della Lega è arrivato a Rimini lunedì sera e ha dormito in una delle houseboat alla darsena. Ieri verso le 11 si è presentato al bagno 62 gestito da Mauro Vanni, presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud. I due si conoscono bene, avendo già avuto in questi anni vari incontri sul tema delle concessioni balneari. Salvini si è concesso un paio di ore di tintarella e tuffi in acqua insieme al figlio maggiore Federico. Tantissimi i bagnanti che, riconoscendolo subito, si sono avvicinati per farsi un selfie col ministro. Prima di andarsene, Salvini ha lodato l’organizzazione degli stabilimenti balneari riminesi e ha promesso a Vanni e agli altri bagnini presenti: "Sulle concessioni balneari il governo farà di tutto per salvaguardare gli interessi di voi operatori".

Dopo la tappa al mare Salvini è salito a San Marino per incontri istituzionali con il governo. "Invidio il tasso di disoccupazione di San Marino – ha detto il vicepremier – È indispensabile che fra i nostri Paesi si instauri un rapporto costante senza più steccati o distanze". Energia, trasporti, viabilità: di questo e tanto altro Salvini ha parlato ieri con i ministri sammarinesi. E anche di tasse. "Stiamo lavorando – ha assicurato – per tagliare un po’ di tasse a quei 7mila frontalieri italiani che lavorano a San Marino". Terminata la missione sul Titano Salvini è tornato a Rimini, per l’ incontro alla darsena (leggi il pezzo sopra). E ieri sera il vicepremier ha alloggiato di nuovo in un’houseboat. "Salvini è stato entusiasta – commenta Luigi Ferretti, il patron del Marina di Rimini – Ha molto apprezzato le nostre houseboat". Non è l’unico, perché "sempre più turisti ci chiedono di fare le vacanze nelle case galleggianti ormeggiate alla darsena. Quest’estate abbiamo un vero e proprio boom di richieste".