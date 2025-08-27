"La ministra fa gli oroscopi"

Lo scontro con la ministra Santanché è totale. Andrea Gnassi, deputato Pd ed ex sindaco di Rimini, interviene alla trasmissione L’Aria che tira su La7 e accusa il governo di affrontare il turismo con superficialità. "L’Italia possiede il più grande patrimonio museale al mondo, decine di siti Unesco e 8mila chilometri di coste. Un Paese così non può affrontare il turismo con slogan o con improvvisati ‘oroscopi’, come sta facendo la ministra Santanché, imbarazzando lo stesso governo". Per Gnassi "il turismo balneare è nel caos a causa del mancato recepimento della direttiva Bolkestein: né gli imprenditori, né i Comuni hanno certezze sul futuro delle concessioni. Ciò significa che non possono programmare né investire, mentre il governo continua a rinviare una legge adeguata". L’ex sindaco di Rimini richiama poi la necessità di una strategia di lungo periodo. "Serve un piano strategico nazionale, che non sia solo evocato, ma che intervenga concretamente: riqualificazione delle coste, contrasto all’inquinamento marino, strumenti per l’aggregazione di prodotto. Nel 2024 in Spagna queste politiche hanno portato a entrate per 126 miliardi, in Francia 77: l’Italia è ferma a 59". Il deputato Pd conclude con un richiamo alla politica industriale: "Il punto è che in Italia il turismo non è mai stato considerato alla stregua di un’industria strategica. È tempo di cambiare approccio, trattandolo per quello che è: una delle prime industrie del Paese".