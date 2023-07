La ministra Locatelli fa tappa alla rocca

I progetti per rendere la rocca malatestiana più inclusiva ed accessibile sono stati al centro della visita della ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, a Montefiore Conca. Accolta dal sindaco Filippo Sica, dagli assessori e dai consiglieri comunali, la ministra ha prima compiuto una breve visita alla sede del municipio, quindi la delegazione si è trasferita alla rocca malatestiana, sede di due importanti progetti messi in campo dall’amministrazione comunale con richiesta di accesso ai finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Entrambi i progetti – spiega l’amministrazione comunale montefiorese – mirano all’abbattimento delle barriere che possono ostacolare in qualche modo la fruizione degli spazi della rocca malatestiana da parte di alcune determinate categorie di persone: barriere fisiche, in primis, ma anche cognitive e sensoriali, rendendo dunque la storica fortezza della Valconca una meta davvero alla portata di tutti". Con il primo progetto, redatto dagli architetti Alessandro Lucchi e Cristiano Biserni, si intende procedere alla rimozione delle barriere architettoniche, attraverso l’installazione di un ascensore e di un sistema di collegamento verticale per favorire l’accesso alla corte interna anche ad anziani o persone con disabilità o problemi motori. Un intervento che andrà di pari passo con un progetto, a cura di Donato Leone di Collettivo Digitale, per la musealizzazione digitale e sensoriale della rocca, attraverso un percorso capace di valorizzare e stimolare tutti e cinque i sensi, tramite ad esempio diffusori sonori e di odori, dispositivi touch interattivi e proiezioni.

La ministra Locatelli successivamente è stata accompagnata in visita alla cooperativa sociale Ca’ Santino, centro socio riabilitativo diurno e residenziale per persone con disabilità fisica e mentale.